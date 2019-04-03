ما لا تعرفه عن تاريخ مصطفى شعبان المسرحي

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الفنان مصطفى شعبان في حفل افتتاحه أمس، باعتباره نموذجاً للشباب في عالم الفن، وكأحد خريجي مدرسة الفنان الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، هو أول مهرجان تسابقي عالمي أو دولي يختص بالشباب على أرض سيناء، وتحديداً بشرم الشيخ مدينة السلام، في احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحي والثقافي والفني لمحافظة جنوب سيناء..

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يذكر أن مسيرة مصطفى شعبان المسرحية مليئة بالأعمال على مستوى الهواية والاحتراف، كانت بدايتها من خلال المسرح بالجامعة؛ حيث شارك في الأنشطة المسرحية بكلية الإعلام، ولكنه انضم لمسرح كلية التجارة لأنه كان الأقوى بالجامعة، ثم قرر أن يكوّن فرقة مسرحية بزملائه في كلية الإعلام، وأخرج عددًا من المسرحيات، فيما قدم من خلال فرقة كلية الإعلام أعمالاً، منها: «العاصفة» للكاتب العالمي وليم شكسبير، ومسرحية بعنوان: «ألبوم فوتوغرافيا»، وهي عبارة عن مجموعة قصص لتشيكوف، وقدمها برؤيته كمخرج وقام بإعدادها، كما قدم مسرحية «درب عسكر» للراحل محسن مصيلحي، وحصل من خلالها على جائزة أفضل مخرج، وعُرضت له مسرحية ضمن مهرجان أفينيون بفرنسا، وهو أحد أهم مهرجانات المسرح في العالم، وقدم عدة تجارب مسرحية بمسرح الهناجر مع عدد من أبناء جيله، كما عمل مع المخرج جواد الأسدي في مسرحية «هاملت»، التي كان سيقدمها على الهناجر، ولكن العمل لم يخرج للنور، وكوّن مصطفى شعبان مع المخرج خالد جلال، فرقة مسرحية أطلقا عليها اسم «لقاء»، وكانت ثاني فرقة تنشأ في تيار المسرح الحر بعد فرقة الفنان حسن الجريتلي، وبذلك فهماً من الرواد في نشأة المسرح الحر وتياره.

وقدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا كممثل، مسرحية «لغة الجبل»، من إخراج خالد جلال، كما قدم مسرحية «كرنفال الأشباح»، وأيضاً «المخططين» ليوسف إدريس على الطليعة، من إخراج خالد جلال، وشاركت في مهرجان المسرح التجريبي، كما قدم على الهناجر ما يقرب من 5 مسرحيات، منها: مسرحية مع الدكتورة سارة عناني ابنة الدكتور نهاد صليحة.

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حينما التحق بمدرسة الفنان محمد صبحي، كان أحد أبطال مسرحيته الشهيرة «بالعربي الفصيح»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها عام 1992، وقدم على خشبة المسرح القومي مسرحية «تحب تشوف مأساة»، تأليف الكاتب لينين الرملي، وإخراج خالد جلال، وبطولة عبدالرحمن أبوزهرة، ونور اللبنانية، ولقاء الخميسي، وحققت نجاحًا كبيرًا واستمر عرضها لفترة كبيرة، ولدى النجم الشاب حالياً مشروع مسرحي؛ حيث سيحول مسلسله «الزوجة الرابعة» لمسرحية، ووصل رصيده من المسرح فيما يقرب من الـ18 مسرحية.

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تترأس الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، شرفيًا، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحي والفنان مازن الغرباوي، والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجي البستاوي؛ فهي المدير التنفيذي للمهرجان.

ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة.