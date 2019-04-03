رانيا يوسف تعلن انضمامها رسمياً لبطولة الجزء الخامس في Game of thrones

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام» بصورة الملصق الدعائي للمسلسل العالمي «Game of thrones».

ظهرت رانيا على ملصق المسلسل منفردة، وعلقت قائلة: «سعيدة باختياري كأول ممثلة عربية للمشاركة في الموسم الأخير من مسلسل «Game of thrones»، وكان اللافت للانتباه أنها أغلقت خاصية التعليقات على الصورة، واكتفت بتعليقها فقط.

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تزامن هذا المنشور مع اليوم العالمي للكذب؛ مما جعل الكثير من جمهورها ومتابعيها على سوشيال ميديا يظنون أن هذا الخبر ما هو إلا كذبة أبريل الخاصة برانيا يوسف، وهو ما تأكد بالفعل من عدد من المقربين منها.

الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «وبينا ميعاد»، ويشاركها بطولته كل من: غادة عادل، وسلوى خطاب، وإيمان العاصي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد أنور، ومحمد جمعة، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، رانيا يوسف استمتعت خلال الفترة الماضية بنجاح مسلسلها «كأنه إمبارح»، وشاركها بطولته كل من: أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد خليل، وخالد أنور، وهدى المفتي، وجمال عبدالناصر، ووفاء صادق، وحازم إيهاب وغيرهم، وهو من تأليف مريم نعوم، وتولى الإخراج حاتم علي.