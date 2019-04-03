شاهدوا.. صالح الراشد يعلق بشكل حاد على منتقدي فوز الفهد والدكتورة خلود

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 02:03 مساءً - قام الإعلامي صالح الراشد بالدفاع عن فوز الفهد ونورة العميري والدكتورة خلود، واللاتي صرن هدفاً الانتقادات من جانب محبي فرح الهادي وعقيل الرئيسي، بعد أن تبادلوا الاتهامات عبر السوشيال ميديا، مما صدم الجمهور وأثار حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية.

وكتب صالح الراشد عبر حسابه على “سناب شات”: “قاعدين تخلون الكل يتكلم عن السوشيال ميديا وعن مشاكل السوشيال ميديا.. وأنا طبعاً ما تردون عليّ لأنكم عارفين شنو مسوين معاي من أول.. والخلاف وارد بس الخطط والخباثة وحركات الشسمونه بطلوا عنها. كرهنا السوشيال ميديا من سبتكم”.

وأكمل الإعلامي الشهير: “وحلقات مسلسلكم هذا متى راح يخلص وينتهي.. لا تقعدون تقولون انت مالك شغل.. لا لي شغل.. لأن خلود وأمين وفوز ونورة كلهم أعرفهم عدل ويعزون عليّ..”.

وتطرق صالح الراشد لفرح الهادي وعقيل الرئيسي دون أن يذكر اسميهما علناً، حيث قال: “ترا هذيلا بيوم من الايام كانوا ربعي وطقوني.. فمو غريبة عليهم هالحركات يعني لي متى وهذيلا الاثنين اللي بالسوشيال ميديا يحاولون يطلعون زملاءهم واللي انجح منهم بصورة سيئة.. لي متى يعني”.

ولم يتوقف هجوم صالح الراشد عند هذا الحد، حيث قام أيضاً بنشر مقطع فيديو، قال فيه: “بصراحة أنا ما أبي أتدخل أو أتكلم بشئ ما لي علاقة فيه.. لكن الموضوع وايد سخيف.. كفاكم تمثيليات.. أنا لا أحب أتدخل.. ولكن شيء يفشل.. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح”.