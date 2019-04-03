إبنة فيروز تُحدد شروط استخدام الإرث "الفيروزي الرحباني"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت ابنة المطربة فيروز الفنانة ريما عاصي الرحباني تحذيراً شديد اللهجة مهددة بالملاحقة القانونية لكل من يتطاول على إرث والدتها الفني وتاريخها المشترك مع أعمال الأخوين الرحباني. ووجهت رسالتها "لجميع أهل الفن كباراً وصغاراً وللساسيم الكريمة ولكل مين صاير بيمد إيدو على أغاني فيروز والأخوين رحباني".

وحذرت باللهجة العامية اللبنانية من استغلال الارث الفيروزي الرحباني المتوفر على موقع YouTube، مشددة على أنه "يمنع منعاً باتاً تسجيل وإعادة الأعمال وتوزيعها على أي كان بدون مُراجعة الورثة كافة وأخذ الموافقة المُسبقة والخطيّة، إن أُعطِيَت، تحت طائلة المسؤوليّة والملاحقة القانونيّة". موضحة أن الآداء العلني مسموح فقط بثلاث شروط.:

1- الأوّل عدم التحريف بالأغاني وعزفها وتأديتها "زََيْ ما هيّي".

2- التاني دفع مستحقات الآداء العلني للساسيم وفقاً للشروط العامة المعمول بها وبالإستناد الى برنامج أغاني و/أو موسيقى الحفل، وعن كل حفل.

3- التالت عدم تسجيل أو تصوير او إستغلال او توثيق الأعمال. واصفة الأمر بالـ"مجزرة"!

وفيما ختمت مؤكدة على أن تحذيرها بالمُلاحقة القانونية جدي، مطالبة "الساسيم" بالقيام بواجبها الرقابي والقانوني، استقبت الردود المعتادة بأن "فيروز وإرثها الفني" ملك الجميع، رافضة كل ما يقال في هذا السياق، مؤكدة على أن الحقوق المعنوية لا بتموت.

فيما يلي رابط التدوينة الكاملة من صفحتها على "فيسبوك":



