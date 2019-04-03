ابنة الموسيقار محمد الموجي توضح حقيقة زواجه من وداد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت دكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، زواج والدها من النجمة الراحلة وداد حمدي.

وقالت "غنوة"، في تصريح خاص لمصراوي، إن هذه الشائعات يتم تداولها "بشكل مزعج"، وكأنها أمر حدث بالفعل.

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وأضافت: "بابا عمره ما اتجوز وداد حمدي، والإشاعة دي منتشرة في كل المواقع، وحاولنا ننفيها ومفيش فايدة، برضه لسه منتشرة".

وأشارت إلى إنها لا تعلم مصدر هذه الشائعة، وتابعت: "أتمنى إن الناس كلها تعرف الحقيقة".

يذكر أن أخبارا انتشرت عقب مقتل الفنانة الراحلة حول زواجها من الموسيقار الراحل محمد الموجي، وزواجها من الفنان الكبير صلاح قابيل.