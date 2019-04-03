تركي آل الشيخ يعلن عملًا جديدًا مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف وزير الترفيه ومستشار الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك". ونشر "آل الشيخ" صورة لعمرو دياب، وعلق: "عمل قريب مع الهضبة وعمرو مصطفى، دائماً الخلطة دي مفعولها زي السحر". يذكر أن آخر أعمال النجم عمرو دياب ألبوم "كل حياتي" الذي طرحه نهاية العام الماضي، ويضم الألبوم 13 أغنية أبرزها "اتعلموا"، "يا ساحر"، "هدد"، "ده لو اتساب"، وغيرها.

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