تنظيم أول حفل للفنان خالد عبدالرحمن في المملكة.. وهذا موعد ومكان إقامته!

أعلنت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، عن تنظيم أول حفل للفنان خالد عبدالرحمن، في المملكة؛ في استجابة سريعة لما وعد به رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وقالت اللجنة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنتم على موعد مع حفل جماهيري ضمن سلسلة حفلات السعودية، والتي ستقام في عدة مناطق بالمملكة والانطلاقة مع الحفل الأول في العاصمة الرياض، ويحييه الفنان الجماهيري خالد عبدالرحمن، والفنان عبدالعزيز المنصور، يوم الجمعة المقبل 5 أبريل”. وكان تركي آل الشيخ، وعد في وقت سابق، بأنه سيعمل على تنظيم عدة حفلات للفنان خالد عبدالرحمن في مناطق مختلفة من المملكة.