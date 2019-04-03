شاهد.. الأمير “هاري وزوجته ماركل” يقومان بزيارة لمتجر شهير خاص بالمنتجات الطبيعية الفاخرة !

فاجأ الأمير هاري وميغان ماركل المارة ، خلال خروجهما للقيام بجولة تسوق في مركزٍ يبعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من قصر كينسينغتون، حيث جرى تصويرهما وهما يغادران متجر “ilapothecary” أو “wellness” في لندن وذلك خلال تحضيرات الزوجين لاستقبال طفلهما الأول . ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، فإن الزوجين أمضيا ساعتين داخل المتجر، يسيران يداً بيد من أجل مشاهدة ما يقدمه المتجر، من منتجاتٍ طبيعية، بما في ذلك الأعشاب البريطانية المعروفة في المساعدةِ على الشفاء من بعض الأمراض.

ويقدم المتجر مجموعة من العلاجات المثلية للأمهات الجدد ، كما يحتوي على زيت السعادة بقيمة 46 جنيهاً إسترلينياً ويدخل في تكوينه خشب الصندل . ولم يتم الكشف عن المنتجات التي اختارتها “ميغان” ، لكنها حظيت بجلسة توازن Happy Hormone والتي تبلغ تكلفتها 135 جنيهًا إسترلينيًا ويمكن أن تستمر حتى 90 دقيقة . وتكشف إدارة المتجر عن استخدامها لمكونات علاجية قوية في منتجاتها لمواجهة ضغوط الحياة الحديثة ، والتلوث البيئي والرقمي ، والإجهاد العقلي ، وتعب الجسم ، منتجات “إيلابوثيكاري” تغذي العقل والجسم والجلد والروح “.