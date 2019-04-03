بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة تبكي دنيا بطمة.. شاهدوا ماذا حصل معها

لم تتمكن الفنانة دنيا بظمة من منع نفسها من البكاء من شدة سعادتها من المفاجأة التي جهزت لها في حفل خيري حضرته في المغرب، وذلك بمناسبة يوم ميلادها.
وانتشر مقطع فيديو من الاحتفال المميز الذي اقيم لها، حيث غنوا لها اغنية الميلاد ورقصوا وصفقوا لها، وبدت في غاية الدهشة والاستغراب وراحت تتلفت بين الحضور وتمسح دموعها قبل ان يتشوه مكياجها.
وعبرت بطمة عن سعادتها في تكريمها بهذا الحفل الخيري، ونشرت مجموعة من الصور التي بدت فيها بكامل اناقتها بقفطان مغربي باللون البيج الذهبي، وتسقت معه الاقراط الضخمة ورفعت شعرها بالكامل.
وخلال تواجها في احد حفلات الزفاف، تلقت الفنانة المغربية هدية مميزة من العروسين وهي عبارة عن رسم كبير بالرصاص او الفحم تجمع بطمة بزوجها محمد الترك وابنتهما غزل. وحرصت على نقل تلك الاجواء عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وقدمت الشكر لهما لباقة كبيرة.
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