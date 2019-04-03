مؤسسة مصر الخير تدعم الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي لشباب الجنوب

في إطار اهتمام مؤسسة مصر الخير بإحياء التراث ودعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة، تقوم المؤسسة بدعم ورعاية الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري بمحافظة أسيوط.

يهدف المهرجان إلى تدريب ودعم الفرق الشبابية المستقلة والهواة الموجودة فى الأقاليم، كما يضم المهرجان عددا من الورش التدريبية في مختلف المجالات المسرحية.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز إبداعية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى كمساهمة إنتاجية، لحث الفرق الفائزة على المضي قدما، وتطوير الأداء الإبداعي خلال المراحل المقبلة.

يأتي الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، واللواء حسن خلاف، رئيس شرف المهرجان، والناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، والأستاذة دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة

مصر الخير، والعديد من الشخصيات التي تولي مجال الثقافة والفنون اهتماما بالغا بمحافظة أسيوط.

كما تأتي وزارتا الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط من أهم رعاة المهرجان، إضافة إلى العديد من الجهات المختلفة، ومن أهمها جامعة أسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط، ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة وجمعية رجال الأعمال بأسيوط، ومؤسسة ريفيرا إيجيبت للتجارة والاستثمار، ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.

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وصرح الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، ورئيس المهرجان، أن دعم مؤسسة مصر الخير للدورة الرابعة من المهرجان أكد دور المجتمع المدني في دعم وإحياء التراث الثقافي للشعوب، وصححت الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة لدى عدد كبير من الناس حول أهمية دعم الأنشطة الثقافية

والتراثية، وساعدت على تنمية المواهب الشبابية فى الأقاليم.

ومن جانبها أكدت دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة

مصر الخير، أنه منذ نشأة مؤسسة مصر الخير، وتسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة، وإيمانا بأهمية الثقافة والفنون في إثراء الشخصية المصرية، يسعى قطاع مناحي الحياة أن يكون المجتمع المدني ممثل في مصر الخير، مصدرا لنشر الثقافة ودعم الفنون، وركيزة للحفاظ على التراث الفني المصري الثري.

وأضافت حتحوت أن تلك الجهود تعمل على نشر القيم النبيلة التي يتضمنها التراث المصري بكل أوجهه من ثقافة وفنون وغيرها، وربط الإنسان المصري بجذوره وهويته الأصلية بجانب خلق لغة حوار بين الأجيال من خلال الفنون.

وأكدت رئيس قطاع مناحي الحياة أن مؤسسة مصر الخير تأخذ على عاتقها مسئولية تنمية الإنسان المصري، وقيامها برعاية المهرجان المسرحي لشباب الجنوب الذى يحقق أهدافها في الحفاظ على الشخصية المصرية وبنائها، خاصة أن المهرجان قائم على تقديم عروض مسرحية وورش تدريبية للشباب، وكذلك الأطفال والاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية.