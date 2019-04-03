كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين لـ بوسي: "هتنوري رمضان ياقطة الشاشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة مي عزالدين، عن سعادتها بتعاونها مع الفنانة بوسي، في مسلسلها الرمضاني الجديد "البرنسيسة بيسة"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وكتبت مى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: " بشكرك على لفتاتك وتصرفاتك الجميلة معايا وبشكرك على حبك ليا وبشكرك على وجودك معايا وبشكرك على جمال روحك وقلبك ورقيك وبساطتك، إنتى نجمة من جوه وبره مش بره بس على رأسى يا أستاذة و ليا الشرف إنى اشتغلت معاكى مرتين ليا الشرف أصلا إن جمعنى معاكى ولو كادر واحد بوسى بإذن الله هتنورى رمضان يا قطة الشاشة".