فيديو لشاب يثير الجدل باحتضانه الكويتية مها محمد.. والانتقادات تطالها

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:41 مساءً - أثار مقطع فيديو لمقلد المشاهير ، الكويتي “شهاب” الجدل ، بعد ظهوره وهو يحتضن الفنانة الكويتية مها محمد من الخلف .
من جانبها نشرت “مها” فيديو جديد برفقة شهاب عبر حسابها الرسمي في موقع إنستقرام ، رداً على الانتقادات التي طالتها من الفيديو السابق .
وأوضحت الفنانة الكويتية أن شهاب هو في عمر ابنها أو أقل وهو يناديها “ماما” ، وأوقات كثيرة عندما يخطىء تمسكه من أذنه .
وأضافت مها : “ناس تصطاد بالماي العكرة اللي نفس تفكيرها القذر، شهاب حسبة ولدي يناديني ماما عمره 16 سنة حتى ولدي أكبر منه حط إيده على كتفي وسحبني نصور سويتها هليلة حسبي يالله عليكم متى تموتون ونفتك من تفكيركم القذر”.
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