راغب علامة يكشف كلمات أغنيته الجديدة

يستعد السوبرستار راغب علامة لطرح اغنية جديدة بعنوان “صدفة” قريباً.

الأغنية كتبتها ولحّنتها الفنانة إيمان النوري، والتي سوف تشكّل مفاجأة لكلّ عشّاق السوبرستار بمضمونها الذي سيُرجعنا بالذاكرة إلى النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيته الشهيرة “آسف حبيبتي”.

أشار السوبرستار لـ “ذا انسايدر بالعربي” ان أغنية “صدفة” هي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي”، وكشف عن كلماتها:

شفتا ولمحت عيونا صدفة وشي متل الكذبة

قلبي حنلا هي لي الزمن فرقني عنا

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ويلي بوقتا غنيتلا اسف حبيبتي

الوقت فات حبك وحبي بقو ذكريات

هي هي هي حبيبة قلبي هي

ما تغيرت مع الوقت ما تغيرت

وقلبي مشتاق لنظرة من عيونا

وخدي مشتاق انو يلاقي خدا

هذا ويطلّ السوبرستار في حلقة خاصّة صوّرها لصالح تلفزيون LBCI بضيافة مقدّم البرامج الشهير هشام حدّاد، ومن المتوقّع أن تشهد الحلقة التي تذاع في الخامس من نيسان/أبريل مفاجآت عديدة.