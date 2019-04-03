شهيرة تنشرُ صورة جديدة لها.. ما علاقتها ببرنامج رامز جلال الجديد؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تظهر الفنانة المصرية الكبيرة، شهيرة، فى إحدى حلقات الموسم الجديد، من برنامج المقالب الشّهير، الذى يقدّمه الممثّل الكوميديّ، رامز جلال، في رمضان من كلّ عام.

ويواصل "رامز"، حاليًا، تصوير حلقات البرنامج بدولة إندونيسيا، ويستقطب ضيوفه إلى هناك.

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وبالفعل، كانت الفنانة شهيرة، أحد الضيوف الذين سافروا إلى أندونيسيا، خلال اليومين الماضيين، والتقطت صورة من هناك، ممّا يؤكّد أنّها ستكون أحد ضيوف "رامز"، خلال موسم رمضان المُقبل.

وبسؤال الفنانة شهيرة، قالت في تصريحات خاصّة لفوشيا، إنّها سافرتْ بالفعل، إلى إندونيسيا، لتصوير برنامج رامز جلال، موضّحة، أنّها لن تكشف عن أيّ تفاصيل عن البرنامج، ولكنّها ستترك الجمهور يشاهد الحلقة في رمضان.