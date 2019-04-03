مي العيدان تُكِّذبُ فرح الهادي بشأن حقيقة وفاة والدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّهمتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مواطنتها، الفنانة فرح الهادي، بالكذب، بعد ادّعاء الأخيرة، بأنّها يتيمة الأب، أثناء استضافتها في برنامج تلفزيونيّ، وذلك بعد اكتشاف أنّ والدها مايزال على قيد الحياة.

وقالت العيدان، عبر "إنستغرام": "فرح الهادي أنا ماشفت أبوي وأعتبر عقيل أبوي، واو صراحة أشوف كاهي صورة اختج مع ابوج سعد فرحان هادي والصوره حديثه وانتو بعمركم الحالي".

وأضافتْ: "وبعدين تقولين أنا يتيمة أولا اليتيم هو الطفل والمراهق مو واحدة عمرها 24 سنة وثانيا ابوج عايش وامج عايشه بليز لا تدخلين على ستايل شجون".

وتابعتْ: "شجون لما قالت إنها يتيمة لأنها بنت وزارة الشئون لكن إنتي لا بليز بلاش نظام المسكنة على الناس لو كنتي نجحتي بتمثيل من طفولتك فبتالي ماراح تقدرين اتمسكنين الا على اليهال اللي يتابعونج ولا اقولج عيشي دور اليتيمة يتأبّى الدور ماراح يجذب احد".

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وسبق وأنْ استنكر الفنان الكويتيّ، عقيل الرئيسي، زوج الفنانة الكويتية، فرح الهادي، تعليقات بعض متابعيهما على مواقع السوشال ميديا، بشأن أنّهما لم يدفعا شيئًا مقابل شراء وتجهيز بيتهما الجديد. موضحًا، أنّ مفهوم البعض عن حياة المشاهير خاطئ تمامًا، خاصّة أنّهم يعتقدون أنّهم يحصلون على كلّ شيء دون مقابل ماديّ.

وقال عقيل، في مقطع فيديو، عبر "سناب شات "، : "طالعة هبا جديدة ودي اسولف فيها.. ياجماعة نزلنا بوست على إنستغرام لبيتنا الجديد أنا وفرح.. فكتبين لنا حتى بيتكم ببلاش.. الله يسمع منكم إذا بيتنا ببلاش".