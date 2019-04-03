سميرة سعيد ضيفة الحلقة المقبلة من "الزمن الجميل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحلّ النجمة المغربية سميرة سعيد ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج المسابقات الغنائي الطربي "الزمن الجميل"، الذي تعرضه قناة "أبوظبي" يوم الجمعة 5 أبريل الجاري عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات والتاسعة بتوقيت السعودية. حيث ستُقدِّم مجموعة من أغانيها ضمن حلقة البرنامج التي تُعتبر الرابعة في مرحلة العروض المباشرة، وسيتم الإحتفاء خلالها بالفنانين الراحلين فايزة أحمد واللبناني وديع الصافي.

وفيما استُبعِدَت التونسية غزوة بن إبراهيم في الحلقة الثالثة، دعت أبوظبي للإعلام الجمهور والمتابعين لمتابعة إطلالة المتنافسين الثمانية الجديدة على مسرح أبوظبي الوطني، بحضور لجنة التحكيم التي تتألف من الفنانين "مروان خوري" و"أنغام" و"أسماء لمنور". حيث يمكن للجمهور التصويت للفلسطيني "أحمد عباسي" على الرقم 1، وللمغربي "أيوب التيجاني" على الرقم 2، و"صابرين النجيلي" من مصر على الرقم 3، وللمغربي "علي المديدي" على الرقم 4، ولليمني "عمر ياسين" على الرقم 5، و"محمد شطا" من مصر على الرقم 7، وللسعودي "موسى معيدي" على الرقم 8، وللعراقي "يوسف الصميدعي" على الرقم 9، حيث ستتواجد أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة على الموقع الرسمي للتلفزيون.