سمية الخشاب ووالدتها تؤديان العمرة بالتزامن مع تكريمها بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الأربعاء النجمة سمية الخشاب السعودية وذلك لإستلام تكريمها كضيف شرف في ملتقي المرأة السعودية الثالث، حيث وجهت سمية الشكر لوزارة الإعلام من خلال صفحتها علي الفيس بوك حيث كتبت " كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية وملتقي المرأة السعوديه الثالث وكل الود والحب لأهل السعودية الشقيقة لام الدنيا مصر..سعيدة جدا بتكريمي وكضيفة شرف للملتقي والحمد والشكر لله علي النجاحات المتتالية. وفي السياق ذاته تؤدي سمية ووالدتها العمرة بالتزامن مع وجودها بالسعودية للتكريم. Advertisements يذكر أن سمية احتفلت مؤخرا بتخطى أغنيتها الجديدة "بتستقوى" 2.5 مليون مشاهدة، على يوتيوب وطرحت سمية ، الأغنية تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلالها إلى وقف العنف ضد المرأة، الأغنية من آلحان سمية الخشاب وكلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس، إخراج جميل جميل المغازى واستطاعت أن تنافس علي ترند يوتيوب متخطية العديد من النجوم والنجمات في ترتيب الترند بمصر.

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