مي عز الدين توجه رسالة حب لهذه الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة حب للفنانة الكبيرة بوسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أشكرك على لفتاتك وتصرفاتك الجميلة معايا، وبشكرك على حبك ليا، وبشكرك على وجودك معايا، وبشكرك على جمال روحك وقلبك ورقيك وبساطتك".

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وتابعت: "إنتِ نجمة من جوة وبرة مش برة بس، على راسي يا أستاذة، وليا الشرف إني اشتغلت معاكي مرتين، ليا الشرف أصلاً إن جمعني معاكي ولو كادر واحد، بإذن الله هتنوري رمضان يا قطة الشاشة".

يذكر أن مي عز الدين تشارك في السباق الرمضاني القادم ببطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، ويشاركها البطولة سامي مغاوري، حسام داغر، إيمان السيد.