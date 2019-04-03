لهذا السبب أحمد سعد في طريقه لدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستعد المطرب أحمد سعد للسفر إلى دولة الامارات العربية المتحدة، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في دبي.

ونشر "سعد" عبر صفحته الرسمية بإنستجرام صورًا له من المطار، وعلق: "توكلنا على الله، باسم الله.. ما شاء الله، إلى دبي عندي كام حفلة إن شاء الله هتشوفوها معايا أولًا بأول".

يُذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف العام من زواجهما.