بإطلالة مميزة.. منى زكي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة مني زكي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت مني في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، مرتدية نظارة شمس، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. وارتدت "منى" تي شيرت باللون الأبيض كُتب عليه بيت شعر للشاعر العراقي عبدالرازق عبدالواحد: "تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن"، ووصفته بالمفضل لديها. يذكر أن آخر أعمال منى زكي مسلسل "أفراح القبة" بطولة إياد نصار، ورانيا يوسف.

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