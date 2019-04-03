حفل خاص لمسرحية الأطفال "not frozen" احتفالا بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تنظم "كايرو شو" حفلاً خاصاً لمسرحية الأطفال الموسيقية الغنائية "not frozen "غدا الخميس وذلك بالتعاون مع جمعية "أحبابنا الصغار" ومدارس futures ومؤسسة "مصر الخير" وجمعية "الأورمان".

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن العرض يأتي بمناسبة يوم اليتيم وأعياد الربيع وقرب انتهاء العام الدراسي.

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‏not frozen هي أول مسرحية للأطفال يتم تقديمها بإمكانيات إنتاجية متميزة وعلى واحد من أكبر مسارح القاهرة وبمواصفات فنية متقدمة في الديكور والموسيقى والمؤثرات وغيرها، ويقوم ببطولتها مجموعة من الأطفال الموهوبين والشباب وهي عمل موسيقي غنائي راقص من تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد الصغير، وكلمات الأغاني للشاعر احمد راؤول.

وتدور أحداث المسرحية في إطار خيالي مبهر حيث نرى مدينة الألعاب التى يسيطر الحزن على شخوصها من الألعاب الكلاسيكية الشهيرة مثل " بينوكيو" و "الساحرة" وغيرهما لأنها لم تعد جاذبة للأطفال ولم تعد لها أهمية. وتتغير حياة هذه الألعاب حين تزور مدينتهم فجأة الطفلة "هدية" بصحبة "بابا نويل" ولكن سعادتهم لا تكتمل حيث يظهر ملوك الشر في المدينة ويخططون للقضاء على هذه الألعاب حتى لا تسعد الأطفال. وبعد صراع مثير تنجح "هدية" و "بابا نويل" بمساعدة الألعاب في القضاء على الشر.

المسرحية يتواصل عرضها على مسرح Cairo show بمدينة 6 أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في حفلات ماتينيه وبمواعيد متنوعة (العاشرة صباحاً – الواحدة ظهراً – الرابعة عصراً) لتناسب مواعيد العائلات وأطفال المدارس.