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شاهدوا مداهمة وكر بالرياض يستدرج الفتيات والشباب لتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 مساءً - داهمت الجهات الأمنية في حي سلطان بالرياض، وكراً يستدرج القائمين عليه الأشخاص من المواطنين والوافدين وتصويرهم في أوضاع مخلة من أجل ابتزازهم.

ووثق مقطع فيديو لحظة مداهمة الجهات الأمنية للوكر، الذي عثر فيه على سلاح ناري وكمية من الخمور، إضافة إلى كاميرات مراقبة زرعت لتصوير الحفلات التي ينظموها.
وعمد القائمين على الوكر إلى زرع كاميرات سرية في المنزل بغرض تصوير الفتيات والأشخاص الذين يتم استدراجهم في أوضاع مخلة من أجل ابتزازهم.

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