شاهدوا نيكولاس كيدج: تزوجت عن طريق الخطأ فطلبت الطلاق بعد 4 أيام

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 مساءً - وضّح الممثل العالمي نيكولاس كيدج الالتباس الذي حصل اذ تعرض لهجوم عنيف بعد أن طلق الطلاق من زوجته بعد مرور 4 أيام على زواجه وقال أنه تزوج عن طريق الخطأ خبيرة التجميل كويكي وهي أصغر منه بـ21 سنة وذلك لأنه كان في حالة سكر شديدة عندما أقدم على هذه الخطوة وعندما استوعب ما قام به قرر طلب الطلاق منها بعد مرور 4 أيام فقط على الزواج، وأنه لفي الاصل لم يكن يريد حدوث الامر ولم يكن في كامل صحته العقلية.
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