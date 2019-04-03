بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 مساءً - انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​#وفاء_موصللي ​ وهي مستلقية على سرير أحد المستشفيات وبدت وكأنها في العناية المشددة بطلة “#باب_الحارة ” لمعرفة التفاصيل، تبين أن الصورة معدة خصيصاً لتقوم بمقلب بأصدقائها في يوم كذبة نيسان وقد نجحت بذلك

وفي التفاصيل، فقد أخبرت موصللي مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين ​تماضر غانم​ عبر “الواتس أب” أن وضعها الصحي سيء وحرج للغاية وأنها في مستشفى أمية بدمشق وأرسلت لها الصورة، فسارعت الأخيرة إلى المستشفى وبحثت في كل أجنحتها ولم تجد شيئاً، قبل أن تكتشف أنه مقلب، علماً أن موصللي كانت في المنزل تنتظر نتائج هذا المقلب المثير والمضحك أكثر، أن عدة فنانين لحقوا بغانم إلى المستشفى نفسها، لكنهم وقعوا في المقلب أيضاً