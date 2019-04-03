حسام حبيب بتصريح ناري بعد انتشار أخبار عن اعتزال شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 مساءً - رد الفنان المصري ​حسام حبيب​، زوج الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ على انتشار خبر يفيد أن شيرين قررت اعتزال الفن بعد أزماتها المتكررة وقال انه يتم استغلال زوجته على كل الأصعدة، مؤكداً أن ما نشر عن اعتزالها الغناء وإبلاغها هذا القرار لنقيب الموسيقيين الفنان ​هاني شاكر​ كذب وافتراء، وأن الموقف لا يتحمل أي نوع من أنواع المزح تحت ما يسمى بـ”كذبة أبريل”.

وأشار إلى أن ما يقال حول أن شيرين تحدت النقابة وقامت بالغناء في دبي هو أيضا كذب اذ ان شيرين استأذنت النقابة في إحياء حفل دبي التزاماً منها بتعاقداتها، وأن شاكر وافق على هذا الاستثناء، وأضاف : نحن نتعلم من نقيب الموسيقيين وأنه لقب بـ”أمير الغناء العربي” لأنه ينطبق عليه صفات الأمير في أخلاقه وطباعه ووقوفه إلى جوار الفنانين.