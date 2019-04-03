شكرا لقرائتكم خبر عن عمل جديد يجمع "تركي آل شيخ" مع الفنان المصري عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى والان مع التفاصيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم "تركي آل شيخ"، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن خوض عمل جديد مع الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى. ونشر "آل شيخ" صورة للهضبة معلقاً عليها بـ :عمل قريب مع الهضبة وعمرو مصطفى ، دائماً الخلطة دي مفعولها زي السحر.

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