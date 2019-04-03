شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الحلقة 142 من قيامة أرطغل والان مع التفاصيل

ينتظر اليوم عشاق المسلسل التركي قيامة ارطغرل الحلقة 142 من الجزء الخامس، حيث حقق قيامة ارطغرل علي مدار السنوات الاخيرة اعلي نسب المشاهدة في العالم العربي والاسلامي وتدور احداث المسلسل حول ارطغرل بن سليمان شاه والد عثمان بن ارطغرل والتي نسب له الدولة العثمانية.

ويبرز مسلسل قيامة ارطغرل الكثير من الاحداث التي مر بها المسلمين منذ مهد الرسالة وحتي يومنا هذا، حيث ان المؤلف ابدع في اخراج هذا العمل موضحاً لنا المكايد التي تحاك للمسلمين علي مر الزمان.

Advertisements

وتنقسم هذه المكائد إلي قسمين، داخلية وخارجية، وأما عن الداخلية فقد نصب العديد من القريبين للغازي ارطغرل الكثير من الفخوخ مثل عمه في الدم كورد اغولو، والذي تعان وع الخائنين من قبيلة القاي والصليبين في اقصاء سليمان شاه من رئاسة القبيلة، ولكن ارطغرل قد تغلب عليه، ووصلت الخيانات أيضاً إلي قصر السلطان علاء الدين كيكوبات السلطان السلجوقي، حيث تآمر عليه الأمير سعد الدين ووضع له السم في الطعام، ثم سيطر علي مقاليد الدولة وقتل ابن السلطان علاء الدين، ولكن ارطغرل قد نال حريته وقتل سعد الدين.

قيامة ارطغرل 142

ينتظر محبي ومتابعي المسلسل التركي قيامة ارطغرل حلقة نارية اليوم، حيث انتهت الحلقة 141، بمكيدة يديرها الباستي مع زانغوتش، وذلك للقضاء علي ارطغرل والينجاك دفعة واحدة، وقد شاهدنا في الحلقة السابقة ان ارطغرل قد نصب فخا لالينجاك واوقع به وقتل كل جنوده، ونحن ننتظر اليوم حلقة قوية بمعنى الكلمة أعزاءنا.. نوافيكم برابط البث المباشر لاحقا.