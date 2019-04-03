نيكولا معوض عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك النجم اللبناني نيكولا معوض كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي يُقام في الفترة الممتدة بين الثالث والثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وأعلن نيكولا معوض عن مشاركته في المهرجان قائلًا: “المهرجانات السينمائية التي تستهدف الأفلام القصيرة والتسجيلية تؤكد دارمًا أن السينما مازالت بخير، فمن الجيد تحقيق التوازن بين الأفلام الجماهيرية والأفلام المستقلة”.

وكان معوض شارك في عام 2016 كبطل الفيلم القصير “خلف الأنا” للمخرجين هشام عبد الخالق وسعد بن محمد، وقد حصل العمل على جائزة لجنة التحكيم.