متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك النجم اللبناني نيكولا معوض كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي يُقام في الفترة الممتدة بين الثالث والثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري.
وأعلن نيكولا معوض عن مشاركته في المهرجان قائلًا: “المهرجانات السينمائية التي تستهدف الأفلام القصيرة والتسجيلية تؤكد دارمًا أن السينما مازالت بخير، فمن الجيد تحقيق التوازن بين الأفلام الجماهيرية والأفلام المستقلة”.
وكان معوض شارك في عام 2016 كبطل الفيلم القصير “خلف الأنا” للمخرجين هشام عبد الخالق وسعد بن محمد، وقد حصل العمل على جائزة لجنة التحكيم.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولا معوض عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.