متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج النجمة أنغام، صورة جديدة تجمعه بنجله الأكبر وكتب بتعليقه عليها: “مفيش كلام يوصف جمال قلبه وحنيته ربنا يحفظه”.
واعتبر روّاد الإنترنت أن أحمد إبراهيم نشر هذه الصورة ليؤكد أن علاقته بطفليه لم تتأثر بعد زواجه من أنغام.
وكان خبر زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من الفنانة أنغام أثار ضجة كبيرة في الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من زوج أنغام لنجله من زوجته الأولى – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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