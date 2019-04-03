رسالة خاصة من زوج أنغام لنجله من زوجته الأولى – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج النجمة أنغام، صورة جديدة تجمعه بنجله الأكبر وكتب بتعليقه عليها: “مفيش كلام يوصف جمال قلبه وحنيته ربنا يحفظه”.

واعتبر روّاد الإنترنت أن أحمد إبراهيم نشر هذه الصورة ليؤكد أن علاقته بطفليه لم تتأثر بعد زواجه من أنغام.

وكان خبر زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من الفنانة أنغام أثار ضجة كبيرة في الفترة الماضية.