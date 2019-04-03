صور منى زكي بقميصها المفضّل.. شاهدوها

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة المصرية منى زكي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة صور جديدة التقطها مؤخرًا في أحد المراكز التجارية. وظهرت منى زكي في الصور بـ”تي شيرت” من اللون الأبيض طبعت عليه عبارة “تجري الرياح كما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن”. وكتبت منى زكي بتعليقها على الصور: “قميصي المفضل الآن”. يذكر أن منى زكي قدمت آخر أفلامها بعنوان “من 30 سنة” العام الماضي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، واعتذرت خلال الأيام الماضية عن فيلم “أهل الكهف” مع أحمد عز وأمير كرارة وشريف منير.

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