عاصي الحلاني نجم أقوى حفلات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت إدارة “مهرجان موازين إيقاعات العالم” عن مشاركة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في فعاليات دورة المهرجان لصيف هذا العام. ومن المقرر أن يلتقي عاصي الحلاني الجمهور ومحبّيه مساء السبت الموافق 22 حزيران/يونيو المقبل على مسرح النهضة. وسيقدّم فارس الغناء العربي في موازين، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات حيث من المتوقع أن يكون الحفل من أقوى حفلات دورة هذا العام من المهرجان.

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