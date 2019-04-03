كيم كارداشيان تكشف اسم طفلها الرابع.. سيُفاجئكم!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال إطلالتها التلفزيونية مع جيمي كيمبل مساء الاثنين أنها تُريد تسمية طفلها الرابع على اسم شقيقها روب.

وفي التفاصيل، فقد أطلت كيم إلى جانب شقيقتيها كورتني وكلوي في البرنامج المسائي، وتحدثت عن طفلها الرابع الذي سيلد قريباً من أمّ بديلة.

وقالت كيم إنها بعد 3 أطفال هم نورث، ساينت، شيغاغو، سيكون اسم روب غريباً جداً ولا يتلاءم مع الأسماء الأخرى، ولكنها تُحبّ الاسم كثيراً وشقيقها روب وافق على قرارها.

والجدير ذكره، أن كيم كارداشيان كشفت خلال إطلالتها أنها تتباحث مع عائلتها بشأن اختيار الاسم المناسب لطفلها.