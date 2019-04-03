متابعة بتجـــــــــــرد: أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل حسابهما الرسمي على “انستغرام” باسم “ساسكس رويال”، وتخطّى عدد متابعيه المليوني متابع بوقت زمني قياسي. ونشر الثنائي مجموعة صور عبر الحساب، وكتب الزوجان: “مرحباً بكم في حسابنا الرسمي، نتطلّع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وميغان ماركل يطلقان حسابهما الرسمي الأوّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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