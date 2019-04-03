ما حقيقة خطوبة تايلور سويفت من حبيبها البريطاني؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت المغنية الأمريكية تايلور سويفت جدلًا واسعًا بعد ظهورها بخاتم غريب خلال حضورها حفل انتهاء تصوير فيلمها الموسيقي الجديد Cats منذ أيام.

وأفادت بعض المجلات الأجنبية إلى أن الخاتم الذي ارتدته تايلور، ليس خاتم خطوبتها من حبيبها الممثل البريطاني Joe Alwyn كما تردد عبر مواقع التواصل الأجتماعي على مدار الساعات الماضية.

وأضافت وسائل الإعلامي العالمية، أن الخاتم على شكل أوّل حرفين من اسم حبيب تايلور، الذي يفكّر في الوقت المناسب ليتقدم إليها بعرض زواج بعد ارتباطهما العام الماضي.

على صعيد اخر، تنتظر تايلور سويفت عرض فيلمها Cats في شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته كل من النجمة العالمية كيت هيدسون، الممثل البريطاني إدريس إلبا، الإعلامي الأمريكي جيمس كورودون، والممثل أين ماكيلين وهو من إخراج توم هوبير.