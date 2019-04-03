أصالة: “فنانة زميلة تؤذيني في أكل عيشي”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة أصالة نصري أن فنانة زميلة لها في الوسط الغنائي، تقود ضدّها حرب شرسة خفية، وتؤذيها في عملها رافضة الكشف عن اسمها.

وقالت أصالة في حوار لإحدى المجلات العربية: “هذه الفنانة منحتها بـ بلوك من حساباتي لأنها مخيفة وتحاول إيذائي طوال الوقت ولن أعلن عن اسمها ولا اتهم الفنانة أحلام في هذا الأمر، كما يتردد”.

وأكدت أصالة أنها شخصية محبة وتحب الخير للجميع وأن الأشخاص الذين خسروها سيندمون حين يكتشفون طيبة قلبها.

يذكر أن أصالة طرحت منذ يومين أغنية جديدة بعنوان “بنت أكابر” باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات أبو نعمة ألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله.