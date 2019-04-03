روبي تتصدّر البوستر الجديد لـ”حملة فرعون” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الشركة المنتجة لفيلم “حملة فرعون” عن البوستر الخاص بالنجمة المصرية روبي في العمل. وتظهر روبي في صورة البوستر بشعر قصير، قد طبعت تحت اسم العمل عبارة: “عدو عدوي حبيبي.. وحبيب عدوي عدوي”. فيلم “حملة فرعون” يشارك فيه النجمين العالمين جان كلود فاندام ومايك تايسون وعمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج محمد السبكي.

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