شاهدوا برومو الجزء الثالث من La Casa De Papel – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت شبكة “نتفلكس” البرومو الرسمي الخاص بالجزء الثالث من المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel مرفقًا بتعليق: “لقد انتهت عطلتهم”.

وأكدت “نتفلكس” في بيان لها أن الجزء الثالث من العمل سينطلق عرضه يوم 19 تموز/يوليو المقبل: “الفرقة تجتمع من جديد، هذه المرة ستكون العملية أكثر من مجرد سرقة، برفقة أعضاء جدد.. معدل الخطورة يرتفع!”.

يشهد الجزء الجديد ظهور ألفارو موتي، المعروف بشخصية “البروفيسور”، وأورسيلا كوربرو الشهيرة بدور “طوكيو”، وميجيل إيران في دور “ريو”، وخايمي لورنتي في دور “دنفر”، وألبا فلوريس في دور “نيروبى” وإيتزيار إيتونو في دور “راكيل”.

وفيما يخص الممثل بيدرو ألونسو، الذي جسد شخصية “برلين”، فمن المتوقع أن يظهر خلال الجزء الجديد، بالرغم من موته في نهاية أحداث الجزء الثاني.