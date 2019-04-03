"مسدس انتحار فان جوخ" للبيع في مزاد بباريس

تشهد العاصمة الفرنسية باريس مزادا في 19 يونيو المقبل، لبيع مسدس يشتبه أنه السلاح الذي انتحر به الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ، بسعر يتراوح بين 40 و60 ألف يورو، وفق ما أعلنته قاعة "دروو" للمزادات.

والمسدس من ماركة "لوفوشو"، ويلقبه بعض الخبراء بـ"السلاح الأشهر في تاريخ الفن" وقد عرض للمرة الأولى عام 2012 تزامنا مع صدور كتاب "هل عثر على سلاح الانتحار" لألان روان، وكذلك عرض السلاح في متحف فان جوخ في أمستردام عام 2016.

وعثر مزارع على المسدس في عام 1965 بالحقل الذي وجد فيه الرسام جريحا في 27 يوليو/تموز 1890 في مقاطعة فال دواز الفرنسية، ولم يتسنَّ التأكيد رسميا على أن المسدس هو الذي استخدم في إطلاق النار على الرسام، ولكن المسدس من عيار 7 ملليمترات أي مثل الرصاصة التي أصابت الرسام وأدت إلى مقتله.



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وسلم المسدس بعد اكتشافه إلى مالك نزل رافو؛ حيث كان يقيم الرسام الهولندي، الذي توفي في 29 يوليو/تموز 1890، وبقي المسدس في العائلة نفسها منذ ذلك الحين.

وقالت دار المزادات "أوكشن آرت" إن التحاليل التي أجريت على المسدس المصاب بأضرار كبيرة، تظهر أنه بقي على التراب لفترة قد تكون متزامنة مع عام 1890.

وطرح باحثون أمريكيون، في عام 2011، فرضية ألا يكون فان جوخ قد انتحر بل أصيب عرضا برصاص شابين كانا يلهوان بمسدس، إلا أن الخبراء في دار "أوكشن آرت" قالوا إن "هذه الفرضية لا تنفي أبدا نتائج الأبحاث التي أجريت على السلاح هذا الذي قد يكون الشابان تركاه في الحقل"، وأضافوا أن على هذا الأساس عرض متحف فان جوخ في أمستردام المسدس خلال أحد معارضه.