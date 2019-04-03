الإماراتي إسماعيل عبدالله: أعشق المسرح منذ الصغر.. ولا أجرؤ على تقديمه اليوم

قال الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، إنه يعشق المسرح منذ أن كان طفلا، موضحا أنه بدأ العمل الفني ممثلا، واستمر أكثر من ١٥ عاما، لكنه لا يجرؤ اليوم على الوقوف مرة أخرى على خشبة المسرح.

وتمنى إسماعيل، خلال ندوة أقيمت على شرف تكريمه ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الثلاثاء، أن يكون قد قدم شيئا في مشواره المسرحي يستحق هذا التكريم.

وأكد إسماعيل أن المسرح في الإمارات شهد تطورا كبيرا على مدار السنوات الكثيرة الماضية حتى وقتنا الحالي، معتبرا أن إدارة المسرح بدائرة الثقافة الإماراتية، أسهمت في تطوير الحراك المسرحي بتوفير نوافذ عديدة لإقامة مهرجانات مسرحية، وورش لتدريب الشباب بهدف تطوير المسرح.

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وأكد إسماعيل أن من استراتيجيات الهيئة العربية للمسرح تقديم مهرجانات مسرحية وطنية في البلاد التي لا يوجد بها، مثل لبنان وفلسطين وموريتانيا والعراق والسودان وغيرها.



