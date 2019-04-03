سمية الخشاب في السعودية.. لهذا السبب

Apr 03, 2019
تحل النجمة المصرية سمية الخشاب كضيفة شرف على ملتقى المرأة السعودية الثالث، الذي ينظمه مركز باحثات بهدف تعزيز مكانة المرأة السعودية في المجتمع ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وفي منشور على صفحتها عبر موقع انستغرام، شكرت الخشاب وزارة الاعلام السعودية وملتقى المرأة، معربة عن سعادتها لهذا التكريم وحلولها ضيفة شرف على هذا الحدث الهام، فقالت: “كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية وملتقي المرأة السعودية الثالث وكل الود والحب لأهل السعودية الشقيقة لأم الدنيا مصر.. سعيدة جدا بتكريمي وكضيفة شرف للملتقي والحمد والشكر لله على النجاحات المتتالية”.
نذكر ان “الخشاب” كانت قد أكدت أن الفننا احمد سعد لم يطلقها بل هي رفعت قضية طلاق للضرر وقد أتخذت هذا القرار منذ 6 اشهر ولم تتطلق حتى الآن.
وأتى خبر الطلاق بالتزامن مع طرحها أغنية “بتستقوي” التي تتحدث عن قضية العنف ضد المرأة.
من جهة أخرى، تستعد الفنانة سمية الخشاب لخوض أحدث تجربة سينمائية بفيلم “بنت القبائل” حيث يشاركها البطولة كل من عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني وباسم سمرة.
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