بديع ابو شقرا يعود للرقص في هذا التاريخ.. كونوا على الموعد

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Apr 03, 2019
بعد مشاركته في برنامج “رقص النجوم” على شاشة الـ mtv ونيله اللقب، ها هو النجم اللبناني بديع ابوشقرا يعود مجددًا لحلبة الرقص، لكن هذه المرة من دون منافسة مع احد، انما لتقديم عرضًا مبهرًا للجمهور كما عودنا دائمًا.
ابوشقرا زفّ هذا الخبر السعيد لمتابعية في منشور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبرهم فيه أنه سيقدم عرضا راقصا برفقة شريكته في الرقص ساندرا عباس، وذلك يومي ١٢ و١٣ نيسان الجاري، ضمن عرض لفرقة Silencio Tango Orchestra خلال الاحتفال السنوي العاشر لمهرجان بيروت الدولي للتانغو، من تنظيم استاذ الرقص مازن كيوان، وذلك في تياترو فردان.
الجدير بالذكر ان النجم بديع ابوشقرا يصوّر حاليا مسلسل “بالقلب”، من كتابة طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج G8، وهو مسلسل لبناني، يشارك في بطولته الى جانب ابو شقرا، نخبة من نجوم التمثيل أبرزهم كارمن لبس، رندة كعدي، غابريل يمين، سارة ابي كنعان، الين لحود، حسان مراد، دارينا الجندي، زياد صعيبي، نوال كامل، سمارة نهرا، وسيبصر النور خلال شهر رمضان المقبل.
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