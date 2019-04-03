بعد فشل علاقاتها مع لاعبي كُرة السّلّة.. هل ستُقاطعهم كلوي كارداشيان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، أنّها لم تغلقْ الباب أمام فكرة الارتباط بلاعب كرة سلّة آخر، رغم امتلاكها سجل حافل بالعلاقات الفاشلة بشكل كبير، مع نجوم دوري كرة السّلّة الأمريكيّ، وآخرها ما حدث مع حبيبها السّابق، تريستان تومبسون، اللاعب بنادي كليفلاند كافالييرز، الذي لم يخنها مرّة واحدة، وإنّما خانها عدّة مرّات.

وسبق لكلوي أنْ دخلتْ علاقات عاطفية، لم تكلّل بالنجاح مع لاعبي كرة السّلّة، أمثال جيمس هاردين، ولامار أودوم، ومع هذا، فإنّها لم تتخلّ عن حلم الارتباط بلاعب كرة سلة، يوفّر لها الاستقرار، حيث تخطّط لأنْ تكون أكثر دقّة في اختياراتها المرّة القادمة.

وأشارتْ كلوي، لدى حضورها ضيفة برفقة شقيقتيها، كيم وكورتني، في برنامج "Jimmy Kimmel Live"، الذي يقدّمه جيمي كيميل، إلى أنّها لم تقاطعْ لاعبي كرة السّلّة للأبد، وأنّها لا تمانع الارتباط بأحدهم مجددًا. غير أنّها ستركّز هذه المرّة في اختياراتها.

وكشفتْ مصادر مقرّبة من كلوي، وفق ما أوردته صحيفة مترو البريطانية، عن أنّها باتتْ أفضل الآن، بعد تجاوزها أزمة إنهاء علاقتها بتومبسون، وأنّها تعتزم أنْ تكون أكثر صرامة، حين يتعلّق الأمر بتفكيرها في الارتباط برجل جديد، خلال المرحلة المُقبلة.