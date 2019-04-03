كيف احتفلتْ نادين نجيم بعيد ميلاد الفنان السّوريّ قصي خولي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، بعيد ميلاد، الفنان السوريّ، قصي خولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 43، أثناء كواليس تصوير مسلسل "خمسة ونص".

وفوجئ قصي، خلال دخوله كواليس التّصوير، باجتماع فريق العمل من الفنانين، الذين سارعوا للغناء له، وتهنئته بهذه المناسبة.

وظهرتْ نادين، في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بين الحاضرين، وكانت توثّق الاحتفالية عبر هاتفها المحمول، ثمّ تبادلا قُبلات التّهاني.

من جهته، عبّر قصي عن سعادة الغامرة، بهذا الاحتفال، وعلّق قائلاً: "أنا ما بحب أعياد الميلاد لكن ده من أحلى أعياد ميلادي".

يُذكر، أنّ نادين تشارك قصي في بطولة مسلسل "خمسة ونص"، ومن المقرّر عرضه في الموسم الرّمضانيّ المُقبل.