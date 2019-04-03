متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن إصابة المذيع علي العصيمي، الملقّب بـ "واير الثلاجة"، بمرض السّرطان. ونشرتْ أحمد، مقطع فيديو لها، على حسابها بإنستغرام، وهي متأثّرة أثناء إلقاء الخبر على متابعيها، كما طالبتْ الجمهور بالدّعاء له.
كثير من المتابعين، تلقّوا نبأ مرض المذيع بمزيد من الحزن، وانهالتْ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، التي تتمنّى له السّلامة والشّفاء العاجل.
يُذكر، أنّ العصيمى هو إعلاميّ إماراتيّ، يقدّم برنامج "من الآخر"، على قناة "سما دبي"، ويناقش الموضوعات المتداولة على ساحات شبكات التواصل الاجتماعيّ.
2 Attachments
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية أحمد تُعلن عن خبر حزين يصدمُ جمهورها.. وهذا ما طلبته منهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.