شكرا لقرائتكم الجزائر.. ما بعد بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب الجزائريون عودة المسار الدستوري في البلاد بعد استقالة بوتفليقة تنفيذ مضمون المادة 102 لحل الأزمة والخروج من المأزق السياسي الذي عصف بالبلاد منذ أسابيع.

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