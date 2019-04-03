أيتن عامر تغيب عن عرض "ضغط عالي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "ضغط عالي" الذي يتقاسم بطولته الفنانان نضال الشافعي وأيتن عامر. وهو أحد الأعمال السينمائية المؤجل عرضها منذ فترة طويلة لأسبابٍ إنتاجية وتسويقية.

وشهد العرض الخاص للفيلم غياب بطلته بسبب انشغالها بالتصوير فيما حرص بطله على الحضور برفقته زوجته وأبنائه والتقطوا جميعاً الصور التذكارية مع المتواجدين من فريق العمل ومنهم عمرو رمزي ورامي غيط،. فيما حرص عدد من الفنانين والاعلاميين على التواجد لتهنئة فريق العمل ومنهم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد.

يُذكر أن الفيلم يحكي قصة شاب يتعرض لصعقة كهربائية بسبب برج تقوية شبكة الهاتف المحمول في أعلى منزله، ما يغيّر مجرى حياته بشكلٍ كامل في اطار اجتماعي خيالي.

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