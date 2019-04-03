أنغام تُحيي عيد الربيع بدار الأوبرا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة أنغام احتفالية أعياد الربيع بدار الاوبرا المصرية مساء الاحد 28 أبريل الجاري في أول حفل لها على خشبة هذا المسرح بعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا". حيث ستُغني مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، فيما اتيحت التذاكر للجمهور من خلال الموقع الالكتروني. علماً أنها ستقوم بتمرينات كاملة مع اختيار أغنية أو اثنتين من التراث لتقديمهما خلال الحفل الذي تعود بعد الى جمهور الأوبرا بعد إعلان زواجها.

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