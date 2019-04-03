خالد أنور يكشّف شخصيته في "طلقة حظ"

كشّف الفنان خالد أنور، عن سعادته بالانضمام إلى أسرة مسلسل "طلقة حظ"، الذي يقوم ببطولته مصطفى خاطر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال في تصريح خاص لـ "لايف ستايل"، "مسلسل (طلقة حظ) يقدمني بشكل جديد، حيث أقوم لأول مرة بتجسيد دور معيد في الجامعة يقع في حب شقيقة مصطفى خاطر، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والتشويق".

يُذكر أن "طلقة حظ"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة آيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ وحسنى شتا.

وعُرض للفنان خالد أنور مؤخرًا، مسلسل "كأنه إمبارح" مع رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، ووفاء صادق، وهدى المفتي، وإخراج حاتم علي، محققًا نجاحًا كبيرًا.

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