عمرو عبد الجليل يكشف أسرار شخصيته في "كازابلانكا"

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن تفاصيل دوره في فيلم "كازابلانكا" الذي يقوم ببطولته إلى جانب النجم أمير كرارة.

وقال عمرو في حديث خاص لـ"لايف ستايل"، "ألعب في فيلم كازابلانكا" شخصية رجل أعمال يدعى "عرابي"، وهي شخصية محورية وصعبة"، مؤكدا أنه عاشق للأجوار الثقيلة التي بها تمثيل، لافتا أنه يتآنى جيدًا في اختيار أدواره.

وتابع "فيلم "كازابلانكا" يدور في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، وأراهن عليه، لأنني أؤمن أن الفن رسالة".

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ويضم فيلم "كازابلانكا" كوكبة ونخبة من النجوم هم الفنان أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، إياد نصار، دلال عبد العزيز، باسل الخياط، جيهان خليل، محمود البزاوي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه Talent W. M ومن سيناريو وحوار هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

ويذكر أن آخر أفلام عمرو عبد الجليل، هو فيلم "سوق الجمعة" الذي ينتمي إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر التي تسكن في هذا السوق والوافدين عليه والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم.

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ويشارك في بطولة الفيلم الفنان عمرو عبدالجليل ونسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفي، أحمد فتحي، محمد عز، محمود حجازي، سلوى محمد علي، وهو من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.

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