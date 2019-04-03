شكرا لقرائتكم خبر عن "خمن من قائله".. منى زكى ترتدى بيتا من الشعر وتحتفى به × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكتابة على التيشرتات.. موضة انتشرت منذ فترة بين الشباب، وفى هذا السياق، ظهرت النجمة منى زكى، وهى ترتدى تيشرت كتب عليه بيت من الشعر، يحمل معنى إيجابيا.







منى زكى ترتدى تيشريت كتب عليه بيت شعر

البيت الشعرى الذى كتب على تيشرت منى زكى، قاله أبو الطيب المتنبى، وهو "تجرى الرياح كما تجرى سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن".

كما يقول أبو الطيب المتنبى فى هذا القصيدة، وبعد هذا البيت:

إن الذى يرتجى شيئاً بهمته

يلقاه لو حاربته الإنس والجــنُّ

فاقصد إلى قمــم الأشياء تدركها

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تجرى الرياح كما أرادت لها السفنُ









أبو الطيب المتنبى (915م - 965م) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى أبو الطيب الكندى الكوفى المولد، نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته فى حى تلك القبيلة فى الكوفة لا لأنه منهم

عاش أبو الطيب المتنبى أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء فى بلاط سيف الدولة الحمدانى فى حلب، ويعد من أعظم شعراء العربية، وأكثرهم تمكناً من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تُتح مثلها لغيره من شعراء العربية.

ويوصف أبو الطيب المتنبى بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحى للشعراء والأدباء. وهو شاعر حكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي. وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك. ولقد قال الشعر صبياً، فنظم أول أشعاره وعمره 9 سنوات، واشتُهِرَ بحدة الذكاء واجتهاده وظهرت موهبته الشعرية مبكراً.